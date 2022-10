Wagner en Afrique de l’Ouest: les bons conseils de l’Américaine Victoria Nuland - adakar.com

La sous-secrétaire d'État américaine aux Affaires politiques revient d'une tournée en Afrique de l'Ouest. Entre le 16 et le 20 octobre, Victoria Nuland s'est rendue en Mauritanie, au Mali, au Niger et au Burkina Faso.



Mercredi 26 octobre, Mme Nuland a tenu une conférence de presse pour revenir sur son déplacement, très centré sur la menace terroriste grandissante, l'influence du groupe paramilitaire russe Wagner, et les transitions politiques en Afrique de l'Ouest.



La sous-secrétaire d'État américaine aux Affaires politiques a par exemple évoqué la situation au Burkina Faso, où un nouveau pouvoir transitoire est désormais en place.