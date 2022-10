Coupe du monde Qatar 2022 : Voici les 3 Lions de la Teranga, ossature du Sénégal - adakar.com

© Autre presse par DR

Football: Sadio Mané signe au Bayern Munich pour trois ans

1- L’angoisse Mendy



« Même malade, Édouard Mendy est certain d’être au Qatar. Nous n’avons pas le choix. ».







Le journaliste sénégalais, Abou Bakri est partagé entre incertitudes et fatalisme. L’opinion sportive au Sénégal s’interroge en effet sur la méforme du gardien titulaire de l’équipe nationale, sociétaire de l’équipe de l’équipe de Chelsea.



L’année écoulée, remarquable performance du gardien de 30 ans: 34 matches de Première ligue. Champion d’Europe des clubs et champion du monde des clubs en à Europe. En Afrique, champion d’Afrique avec les Lions et première CAN du Sénégal. Lauréat du prix gardien UEFA de l’année, du FIFA-The Best et de la CAN 2022, il est en 2023, au creux de la vague. Seulement six matches joués en 13 journées et désormais abonné au banc de touche.



Les observateurs sportifs parlent même de son transfert. Sa clause de libération fixée à 30 millions d’euros, environ 19,7 milliards FCFA.



À un peu moins d’un mois de l’ouverture du mondial au Qatar, un pion essentiel du dispositif de Aliou Cissé est en manque de temps de jeu. Pas rassurent.



2- La muraille Kalidou Koulibaly



L’ancien joueur de l’Inter de Milan, arrivé cette saison en Angleterre, à Chelsea, s’est intégré plus facilement à l’effectif des Blues. Il a été aligné sept (7) fois depuis le début de la saison en championnat et trois (3) fois en ligue des champions. auteur d’un but.







Kalidou Koulibaly est un peu l’assurance tout risques dans la défense du Sénégal et des clubs de sa carrière. Le joueur (31 ans) va jouer une phase finale de mondial pour la deuxième fois consécutive, après le mondial en Russie en 2018. Un défenseur d’une remarquable solidité avec sa taille (1,86) et qui gagne plus de 58% de ses duels, très bien placé pour les anticipations. Il sort fréquemment de sa zone de prédilection pour soutenir les attaquants. Il est également précis dans les relances et les passes. Il est l’un des plus capés (63) de la sélection de Aliou Cissé depuis 2015.



3- Sadio Mané, attendu comme le sauveur



Royale 2022, l Sadio! Ballon d’or africain, deuxième au ballon d’Or mondial, champion d’Afrique des nations, le néo-sociétaire du Bayern de Munich est attendu au Qatar. Il est le fer de lance des Lions du Sénégal. L’ex-feu follet de Liverpool, n’a pas véritablement explosé dans son nouveau club. Problème d’adaptation. Mais en 18 matches, il a déjà marqué neuf (9) fois en Allemagne. Dans le viseur de la fierté du Sénégal et même de l’Afrique, le mondial au Qatar.



Pièce maîtresse du dispositif des Lions, Sadio Mané, (30 ans, 92 sélections, auteur de 33 buts avec les Lions ), sera l'une des attractions au Qatar.