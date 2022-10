GECF : le Sénégal trace son sillon parmi les pays exportateurs de gaz - adakar.com

GECF : le Sénégal trace son sillon parmi les pays exportateurs de gaz Publié le jeudi 27 octobre 2022

En pleine crise énergétique mondiale, le Sénégal rejoint le Forum des pays exportateurs de gaz dont le poids géopolitique s’est renforcé ces derniers mois.



Le Sénégal a fait son entrée mardi 25 octobre au sein du Forum des pays exportateurs de gaz (GECF), parfois appelé « l'Opep du gaz », lors de la réunion de son conseil ministériel au Caire. Le pays sera un membre observateur pendant un an avant d'en devenir le 20e membre de plein droit dès 2023 et l'entrée en production du gisement Grand Tortue Ahmeyim (GTA), un méga-projet d'exploitation gazier à cheval sur la frontière maritime entre le Sénégal et la Mauritanie. Au total, 500 milliards de mètres cubes de gaz ont été découverts en 2016.



Le GECF, moins connu que l'organisation des pays producteurs de pétrole pèse tout de même 70 % des réserves mondiales de gaz et 43 % de la production.