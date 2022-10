Sénégal : Serigne Mbaye Thiam, l’indéboulonnable ministre qui veut prendre la tête du PS - adakar.com

Détenteur du record de longévité au sein du gouvernement, le ministre de l’Eau et de l’Assainissement se rêve en héritier d’Ousmane Tanor Dieng alors que le Parti socialiste traverse une crise profonde à l’approche de la présidentielle de 2024.



Serigne Mbaye Thiam aurait certainement préféré que le ministère qu’il dirige depuis avril 2019 soit hébergé dans l’autre sphère ministérielle de Diamniadio, celle qui porte le nom de celui qui fut son mentor : Ousmane Tanor Dieng, leader emblématique du Parti socialiste (PS). Pour cet homme, qui occupe actuellement les fonctions de secrétaire national chargé des élections au sein du parti mais rêve d’en prendre la tête, l’image aurait valu son pesant d’or. « J’ai une très grande expérience gouvernementale que je veux mettre à la disposition de mon parti et de mes camarades s’ils me font confiance », explique sans détour le ministre de l’Eau et de l’Assainissement, seul membre du gouvernement qui n’en soit jamais sorti depuis la première élection de Macky Sall, en février 2012.