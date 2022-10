Forum de Dakar : Quand Aïssata Tall Sall confond ses rôles - adakar.com

Accueil MonKiosk.com Sports Business News Annonces Femmes Nécrologie Publicité NEWS



News Afrique Article Afrique Forum de Dakar : Quand Aïssata Tall Sall confond ses rôles Publié le jeudi 27 octobre 2022 | xibaaru.sn

© aDakar.com par DF

Législatives: La tête de liste de la coalition "Osez l`avenir" en campagne à Koungheul

Koungheul, le 18 juillet 2017 - La tête de liste de la coalition "Osez l`avenir" était en campagne électorale à Koungheul dans la région de Kaolack (centre du Sénégal). Aïssata Tall Sall a mis sur pied sa coalition en dehors de Benno Bokk Yaakar. Tweet

Hier, lors de la cérémonie de clôture de la 8eme édition du Forum de Dakar, Aïssata Tall Sall, prenant la parole l’a presque monopolisée. Après plusieurs minutes de discours et d’improvisation par moment, la dame se rend compte qu’elle a commencé à durer au pupitre.



Elle a souligné, avec ironie qu’elle oublie souvent qu’elle est à ce poste en tant que fonctionnaire et non comme avocate. Ce qui a fait rire la salle. ‘’J’oublie parfois que je suis fonctionnaire et ministre de la République, car j’agis parfois en tant qu’avocate. C’est pourquoi mes interventions sont longues parce que je crois être dans une plaidoirie’’, a-t-elle dit.



Seulement le seul hic, c’est que souvent ce sont des interventions longues, décousues et ennuyeuses, rapporte Le Témoin.