Forum international de Dakar sur la paix et la sécurité en Afrique Publié le jeudi 27 octobre 2022 | Xinhua

© Autre presse par Dr

Forum international de Dakar sur la paix et la sécurité en Afrique

Le président capverdien José Maria Neves prononce un discours lors de l'ouverture de la 8e édition du Forum international de Dakar sur la paix et la sécurité en Afrique, au Sénégal, le 24 octobre 2022. Ce forum s'est ouvert sous le thème "L'Afrique à l'épreuve des chocs exogènes : défis de stabilité et de souveraineté"



Le président angolais Joao Lourenço prononce un discours lors de l'ouverture de la 8e édition du Forum international de Dakar sur la paix et la sécurité en Afrique, au Sénégal, le 24 octobre 2022. Ce forum s'est ouvert sous le thème "L'Afrique à l'épreuve des chocs exogènes : défis de stabilité et de souveraineté"



Macky Sall (à gauche), président du Sénégal et président en exercice de l'Union africaine, prononce un discours lors de l'ouverture de la 8e édition du Forum international de Dakar sur la paix et la sécurité en Afrique, au Sénégal, le 24 octobre 2022. Ce forum s'est ouvert sous le thème "L'Afrique à l'épreuve des chocs exogènes : défis de stabilité et de souveraineté"