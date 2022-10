Menaces d’expulsion de Sénégalais d’Allemagne : L’Etat du Sénégal complice - adakar.com

Un collectif de Sénégalais en situation irrégulière en Allemagne, est très remonté contre l’Etat du Sénégal à qui il reproche de collaborer avec les autorités allemandes pour leur expulsion, selon le secrétariat de HSF, Tamsir Ousmane Ba.



D’après les informations parvenues à HSF, organisation Internationale de défense des

Migrants, depuis quelques jours, les autorités Allemandes auraient sollicité secrètement le

gouvernement du Sénégal pour l’envoi d’une mission d’identification et de recensement à Munich dans le but de les expulser.



Selon la même source, qui a voulu rester dans l’anonymat El. HADJI. D., ils seraient plus de 150 ressortissants sénégalais dans l’angoisse et la détresse totale depuis plusieurs semaines.



D’ailleurs une délégation de la Direction de l’Automatisation des Fichiers (DAF) séjourne discrètement à Munich à la demande des autorités Allemandes pour les identifier.



Pour les piéger, la stratégie développée est de les convoquer, ce qui fait qu’une fois sur place, ils se retrouvent en face de la délégation de la DAF.



Face à cette situation Horizon Sans Frontières interpelle la Cour Européenne des droits de l’homme sur ces violations et invite l’état du Sénégal à s’appesantir sur les accords de Dublin pour éviter d’éventuelles expulsions vers le pays d’origine.



