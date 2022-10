Politiques publiques : Macky pour une exécution prioritaire des projets à fort impact économique et social - adakar.com

Politiques publiques : Macky pour une exécution prioritaire des projets à fort impact économique et social Publié le jeudi 27 octobre 2022

Le Conseil des ministres s’est tenu le mercredi 26 octobre 2022 au Palais de la République, sous la présidence du Chef de l’Etat, son Excellence, Monsieur Macky SALL.



A l’entame de sa communication, le Président de la République a évoqué la nécessité d’intensifier la relance de l’économie nationale par la mise en œuvre optimale de la nouvelle Stratégie de Développement du Secteur privé, dont le contenu doit faire l’objet d’un large partage, sous la supervision du Premier Ministre, avant sa validation d’ici la fin de l’année 2022.



Le Chef de l’Etat a demandé au Gouvernement de renforcer (i) le dispositif incitatif d’amélioration de l’environnement des affaires pour mobiliser davantage des investissements directs étrangers (IDE) ; (ii) le Conseil Présidentiel de l’Investissement (CPI) sous un nouveau format ; et de finaliser le projet de Code des Investissements.

A cet effet, le Président de la République a souligné la place primordiale à accorder au Contenu local, au niveau des secteurs pétrolier, gazier et minier dans la stratégie de développement du Secteur privé ; et à la valorisation de la commande publique comme instrument de soutien aux entreprises.



Abordant l’accélération de l’exécution des projets à fort impact économique et social, le Président de la République a rappelé le caractère prioritaire de l’équité sociale et territoriale dans la mise en œuvre des politiques publiques.



Pour cela, le Chef de l’Etat a demandé au Premier Ministre de faire prendre toutes les mesures requises en vue d’accélérer l’exécution des différents projets socioéconomiques (électrification rurale, hydraulique rurale, réalisation de pistes de désenclavement, d’écoles, d’infrastructures sanitaires et sportives…), déjà lancés à travers, notamment, les programmes de développement territorial (PUDC, PUMA, PROMOVILLES, PACASEN, PNDL).



