Guerre en Ukraine: à Kiev, le président Embalo appelle au rapprochement de «deux pays frères»

Publié le jeudi 27 octobre 2022 | RFI

Guerre en Ukraine: à Kiev, le président Embalo appelle au rapprochement de «deux pays frères»

En tant que président en exercice de la Cédéao, le président bissau-guinéen Umaro Sissoco Embalo a exprimé ce mercredi 26 octobre à Kiev la volonté de l'Afrique de se poser en médiatrice entre la Russie et l'Ukraine.



Le président bissau-guinéen est arrivé en Ukraine mardi 25 octobre et a passé la nuit à Kiev. Dans la matinée, le président Embalo a visité des sites bombardés avant d'être reçu par son homologue Volodymyr Zelensky. À l'issue de leur entretien, Umaro Sissoco Embalo a fait part de son émotion après avoir vu les destructions et les fosses communes.