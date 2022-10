Orange et la FSF prolongent leur partenariat - adakar.com

Orange et la FSF prolongent leur partenariat Publié le mercredi 26 octobre 2022

© Autre presse par DR

La Fédération sénégalaise de football (FSF) et Orange vont continuer leur partenariat

Orange et la fédération sénégalaise de football (FSF) ont signé un nouveau contrat de partenariat, ce mardi après-midi Dakar, après plusieurs années de collaboration.



Une collaboration que le DG de la Sonatel Sekou Dramé a jugé très fructueuse. Ce qui explique la revalorisation des termes de l’accord entre la Société de téléphonie et l’instance faitière du football Sénégalais.



Selon le Président de la Fédération Sénégalaise de Football Me Augustin Senghor, ce nouveau contrat de quatre ans va à coup sûr renforcer la dynamique de développement du football sénégalais, une dynamique récemment récompensée par le premier sacre des Lions à la CAN Cameroun 2021, et la bonne performance des différentes catégories aux compétitions africaines et mondiales.



En plus de la signature avec la FSF, Orange a aussi signé un contrat de partenariat avec la Ligue Sénégalaise de Football Professionnel, après une rupture de contrat de cinq ans.



Orange qui s’est déjà lancée sur le chemin du Mondial «Qatar 2022» a profité de cette occasion pour remettre une subvention de 10.000.000 F CFA au comité des supporters «12ème Gaïndé » et cinq millions F CFA à l’Association Nationale de la Presse Sportive (ANPS).