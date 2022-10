Sénégal : Voici les 2 questions écrites que Guy Marius Sagna a adressées au Gouvernement - adakar.com

Sénégal : Voici les 2 questions écrites que Guy Marius Sagna a adressées au Gouvernement
Publié le mercredi 26 octobre 2022

Conférence de presse de Guy Marius Sagna

Dakar, le 25 mars 2021 - Guy Marius Sagna a animé, ce jeudi 25 mars 2021, une conférence de presse, au siège de “Frapp France Dégage“. L`activiste est sorti de prison mercredi après que la liberté provisoire lui a été accordée. Tweet

Le leader du mouvement Front pour une révolution anti-impérialiste populaire et panafricaine (Frapp) Guy Marius Sagna a adressé deux questions au gouvernement.



Voici l’intégralité de sa publication !



« J’ai adressé aujourd’hui au gouvernement :



– 2 questions écrites sur:



la ratification par l’Assemblée nationale du nouvel accord monétaire relatif à la réforme du franc CFA



La situation des Assistants à la sécurité de proximité (ASP)



– 3 questions orales sur:



la pratique systématique de la torture physique et psychologique par la gendarmerie à Ziguinchor



la souveraineté de l’État sur son passeport et confiscation arbitraire des passeports des sénégalais par les ambassades de l’espace Schengen



les actes de tortures et l’abandon de détenus en pleine nuit dans des zones autoroutières par la police GMS, »