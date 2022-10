Les dégâts du piratage de l’Artp : l’élève douanier et les numéros de hautes personnalités divulgués - adakar.com

Accueil MonKiosk.com Sports Business News Annonces Femmes Nécrologie Publicité NEWS



News Société Article Société Les dégâts du piratage de l’Artp : l’élève douanier et les numéros de hautes personnalités divulgués Publié le mercredi 26 octobre 2022 | senenews.com

© Autre presse par DR

ARTP(Autorité de Régulation des Télécommunications et des postes)

Tweet

Le piratage des données de l’Artp par le groupe de hackers de Karakurt commencent à faire des dégâts. Tous les ses échanges des données piratées avec la mention ‘’Confidentiel’’ sont en train d’être dévoilés sur la place publique.



Dans l’un des mails que l’Artp a adressée à une haute autorité du pays, il est évoqué l’affaire d’un élève douanier au moment d’un « sinistre » non précisé dans le document.



Toujours dans le mail, il est précisé ce qui suit sur « l’élève douanier » : «A toutes fins utiles le chef de Bureau des Douanes Dakar Port, le Colonel… actuel Directeur général des Douanes sénégalaise, portable…, qui avait tenté une médiation dans cette affaire ainsi que Monsieur X, portable… connaissent bien le mis en cause et peuvent également aider à le localiser ou donner de ses nouvelles. Avec ces informations, et surtout avec l’assistance de la Sonatel et de la gendarmerie qui avait dressé le procès-verbal de son arrestation en plus de son numéro d’identification, on devrait pouvoir normalement le localiser», lit-on dans le mail qui date du mardi 15 avril 2021 et dévoilé par Les Echos.



En analysant l’ampleur de ce piratage, SAXX fait savoir qu’il a atteint au final un nombre incalculable d’entreprises et de ministères au Sénégal ainsi que d’autres partenaires en Afrique et dans le monde qui travaillent avec l’Artp.



D’autres documents montrent aussi des mails sensibles de la Sonatel ainsi que de cabinets d’assurance comme AXA… Des numéros de téléphones de hauts fonctionnaires au Sénégal ont été aussi publiés par les hackers.



Des numéros privés et professionnels d’agents de l’Artp mais aussi d’autres personnes à des postes stratégiques au Sénégal ; des bulletins de paie… mais avec le mot de passe envoyé au vu et au su de tout le monde dans les mails…des billets d’avions avec tout un tas d’informations…, des mails de l’ensemble des salariés de l’Artp.



Mais aussi de partenaires dans tout le pays et à l’étranger, des compléments de dossiers pour des casiers judiciaires de différentes régions du Sénégal.