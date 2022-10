WhatsApp touché par une panne mondiale - adakar.com

Accueil MonKiosk.com Sports Business News Annonces Femmes Nécrologie Publicité NEWS



News NTIC Article NTIC WhatsApp touché par une panne mondiale Publié le mardi 25 octobre 2022 | RFI

© aDakar.com par DR

WhatsApp touché par une panne mondiale

Tweet

Une nouvelle panne de WhatsApp touche des centaines de milliers d’utilisateurs dans le monde ce mardi matin. La panne qui a rapidement fait le tour des réseaux sociaux a été rapportée dans plusieurs pays et sur plusieurs continents.



Le service de messagerie WhatsApp, propriété du groupe Meta (Facebook, Instagram) est touché par une panne ce mardi 25 octobre. L’interruption de service dépasse le cadre de la France, puisque le service est inaccessible en Asie ou aux États-Unis.

Les rapports des utilisateurs indiquent que Whatsapp rencontre des problèmes depuis 9:17 Matin CEST. https://t.co/hucDlOOikO Retweet en cas de problème chez vous également #bugWhatsapp



— Downdetector France (@downdetectorFR) October 25, 2022

Le site DownDetector a recensé les plaintes d’utilisateurs qui ne peuvent plus se connecter au service de messagerie, et surtout envoyer de messages. La majorité des utilisateurs ne parvient plus à envoyer de messages via WhatsApp. Au mieux, il faut attendre de longues minutes avant de voir les messages être délivrés.