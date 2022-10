Le Procureur Alioune Ndao enquêtait sur les 8 milliards de Macky - adakar.com

Macky Sall, président de la République du Sénégal

Le magistrat à la retraite, Alioune Ndao a mené des enquêtes sur le patrimoine du Président Macky Sall estimé à 8 milliards de FCFA. Une somme faramineuse que l’ancien procureur prés de la Cour de répression et de l’enrichissement illicite (CREI) juge incompréhensible en 7 ans.



» Oui ! J’ai commencé à investiguer sur le patrimoine du président Macky Sall. Il a déclaré 8 milliards de francs, mais attendez, je me suis dit : « mais, comment en 7 ans de présence dans les plus hautes sphères de ce pays, il peut se retrouver avec 8 milliards, s’interroge l’ancien Procureur Alioune Ndao dans son entretien avec le journal Les Echos.



Après s’en est suivi les 7 milliards de Taîwan que Idrissa Seck dénonçait régulièrement lorsqu’il était dans l’opposition. » Je voulais savoir d’où venait cet argent et comment cet argent a été utilisé ? Et j’ai eu des traçabilités. Donc, l’un dans l’autre, j’étais une personne indésirée », raconte t-il.