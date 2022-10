Message du Secrétaire Général de l’ONU à l’occasion de la Journée des Nations Unies - 24 octobre 2022 - adakar.com

Antonio Guterres, le nouveau secrétaire général de l’Organisation des Nations unies (ONU)

L’Organisation des Nations Unies est née d’un espoir.

L’espoir, et la volonté, après la Seconde Guerre mondiale, de passer d’un conflit mondial à la coopération mondiale.

Aujourd’hui, notre organisation est mise à l’épreuve comme jamais auparavant.

Mais c’est précisément pour de telles circonstances qu’elle a été créée. Plus que jamais, nous devons faire vivre les valeurs et les principes de la Charte des Nations Unies partout dans le monde.



En donnant une chance à la paix et en mettant fin aux conflits qui mettent en péril des vies, hasardent l’avenir et compromettent le progrès mondial.



En travaillant pour mettre fin à l’extrême pauvreté, réduire les inégalités et sauver les objectifs de développement durable.



En protégeant notre planète, notamment en nous sevrant des combustibles fossiles et en amorçant une révolution des énergies renouvelables.



Enfin, en rééquilibrant la balance en faveur des femmes et des filles en matière d’égalité des chances et de liberté, et en garantissant les droits humains pour tous et pour toutes.



En cette Journée des Nations Unies, redisons notre espoir ainsi que notre conviction que l’humanité peut accomplir de grandes choses lorsqu’elle travaille dans un esprit de collaboration et de solidarité mondial.



