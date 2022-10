À l’ouverture du Forum de Dakar, Macky Sall appelle à «regarder la réalité en face» - adakar.com

La 8e édition du Forum international de Dakar sur la paix et la sécurité en Afrique s’est ouverte ce lundi à Dakar. Le thème choisi cette année est : « L’Afrique à l’épreuve des chocs exogènes : défis de stabilité et de souverainetés ».



Avec notre correspondante à Dakar, Charlotte Idrac



La cérémonie d’ouverture a été présidée par le chef de l’État Macky Sall, également président en exercice de l’Union africaine. « Il faut regarder la réalité en face », a-t-il dit d’emblée en citant « l’expansion du terrorisme sur le continent, la résurgence des coups d’État, l’ingérence politico-militaire étrangère », tout cela sur fond de crise climatique, de crise Covid et des conséquences de la guerre en Ukraine.