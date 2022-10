Le président angolais, João Lourenço, reçu avec les honneurs au palais de la République par le président Sall - adakar.com

Le président angolais, João Lourenço, reçu avec les honneurs au palais de la République par le président Sall Publié le lundi 24 octobre 2022

© Présidence par PMD

Le président João Lourenço de l`Angola reçu par Macky Sall

Dakar, le 24 octobre 2022 - Le président de la République d`Angola, João Lourenço, a été reçu, au palais de la République, avec les honneurs dans le cadre d`une visite de travail. Tweet

Le président de la République d’Angola, João Lourenço, accompagné de son épouse, a été reçu, avec les honneurs au palais de la République, par son homologue sénégalais, Macky Sall.



Le chef de l’État angolais est en séjour au Sénégal dans le cadre de la tenue de la 8e édition du Forum international de Dakar sur la paix et la sécurité portant sur le thème: “L’Afrique à l’épreuve des chocs exogènes: défis de stabilité et de souverainetés“.



L’audience, qui s’est déroulée en présence de plusieurs membres du gouvernement sénégalais dont le Premier ministre Amadou Bâ, servi à passer en revue les différents aspects de la coopération bilatérale entre le Sénégal et l’Angola. Les deux Chefs d’Etat ont évoqué les relations d’amitié qui unissent les deux nations.



Se prononçant sur la relation bilatérale, le président angolais João Lourenço a indiqué que son pays, déjà pétrolier, était dans les dispositions d’accompagner le Sénégal dans la perspective d’exploitation prochaine des hydrocarbures.



À l’issue de l’audience, le chef de l’État angolais a été élevé par le président Macky Sall à la dignité de Grand-Croix de l’ordre national du Lion.



Makhtar C.