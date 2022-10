Football/ FIFA Qatar 2022: le Sénégal rêve des demi-finales - adakar.com

Football/ FIFA Qatar 2022: le Sénégal rêve des demi-finales

Le premier match du champion d’Afrique en titre au mondial 2022 au Qatar, sera contre les Pays-Bas le 21 novembre 2022, au stade Stade Al Thumama, 40 milles places, à 12 km du centre-ville de Doha. Le Sénégal se souvient de la coupe du monde 2002 au Japon. Les Lions avaient déplumé le Coq français en match d’ouverture (1-0). Ils avaient atteint les quarts de finale, tombés griffées pointées, face à la Turquie.



2018 en Russie n’est pas restée dans les mémoires. Le Sénégal éliminé au premier tour. 2022, une année-charnière. Les Lions arrivent au Qatar, auréolés du titre de champions d’Afrique, avec des joueurs qui évoluent dans les meilleurs championnats en Europe, qui ont acquis de l’expérience et de la maturité à la fois individuelles et collectives. L’entraîneur Aliou Cissé, capitaine de la sélection nationale au mondial 2002, puis entraîneur national au mondial 2018, a eu le temps de construire son groupe, d’asseoir ses idées et de fédérer les énergies.



Fer de lance de l’équipe sénégalaise et star attendue au Qatar, Sadio Mané (30 ans). Le ballon d’Or africain, classé deuxième au ballon d’Or mondial 2022, derrière Karim Benzema, le sait: au Sénégal comme partout dans le monde, les flashes seront dirigés vers lui. « Le Sénégal veut aller le plus loin possible dans le tournoi le cap fixé par le président Macky Sall est au moins la demi-finale ».

Le Mondial 2022 pour les Lions commencent par un regroupement à Paris le 14 novembre 2022, départ à Doha, au Qatar, le 15 novembre2022. La sélection recevra le drapeau national , le 16 novembre à l’ambassade du Sénégal à Doha. Aliou Cissé prévoit deux matches amicaux les 17 et 18 novembre 2022 pour un dernier tour de l’effectif avant l’entrée officielle en compétition.

Le Sénégal partage dans le groupe A avec le pays organisateur, le Qatar, l’Équateur et les Pays-Bas.



F. D