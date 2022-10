Exercice militaire conjoint entre la France et le Sénégal au sud de Dakar - adakar.com

Accueil MonKiosk.com Sports Business News Annonces Femmes Nécrologie Publicité NEWS



News Diplomatie Article Diplomatie Exercice militaire conjoint entre la France et le Sénégal au sud de Dakar Publié le lundi 24 octobre 2022 | RFI

© RFI par DR

Exercice militaire conjoint entre la France et le Sénégal au sud de Dakar

Tweet

Alors que Dakar accueille à partir de ce lundi la 8e édition du Forum international sur la paix et la sécurité en Afrique, où il sera notamment question de la coopération entre le continent et ses partenaires dans le domaine sécuritaire, un exercice bilatéral entre les armées sénégalaise et française s’est déroulé du 19 au 21 octobre sur la Petite Côte, au sud de la capitale sénégalaise.



De notre correspondante à Dakar,



Sur la longue plage de sable de Ngasobil balayée par le vent, des commandos sont arrivés dans la nuit pour reconnaître la zone. L’exercice est baptisé « Xaritoo 2022 » – « Amitié » en wolof.



Dans le scénario, il s’agit d’appuyer un pays imaginaire, explique le chef d’escadron Ciré Ndiaye : « C’est un pays vert, en proie à une rébellion appuyée par des mercenaires Rubis, le chef s’appelle Sokhor. Dans ce cadre, l’ONU a sollicité le Sénégal et la France pour rétablir l’ordre dans ce territoire et empêcher les exactions contre les populations. »



Des navires débarquent des soldats et des engins blindés. Au total, environ un millier d’hommes des deux armées sont engagés. Un exercice très complexe, explique le commandant français Johnny : « C’est un peu comme la campagne de Normandie ou celle de Provence. L’opération amphibie permet de faire l’entrée en premier de la force, avant d’en avoir une plus importante pour poursuivre la mission. La France et le Sénégal souhaitaient pouvoir s’entraîner sur un exercice très ambitieux cette année puisque c’est à la foi un exercice interallié, mais également interarmées avec un changement de milieu. »