Hausse des prix : ce qui consomme le plus d’énergie dans une maison et comment économiser - adakar.com

Accueil MonKiosk.com Sports Business News Annonces Femmes Nécrologie Publicité NEWS



News Économie Article Économie Hausse des prix : ce qui consomme le plus d’énergie dans une maison et comment économiser Publié le dimanche 23 octobre 2022 | BBC

© Autre presse par DR

La hausse des prix de l`électricité

Tweet

La hausse des prix de l'électricité amène de plus en plus de personnes à se demander ce qu'il est possible de faire pour réduire les dépenses et payer les factures en fin de mois.



Il y a des choses basiques comme éteindre la lumière chaque fois que vous quittez une pièce. Le canular selon lequel il coûte plus cher d'allumer la lampe dans la pièce tout le temps n'est que cela, un canular.



Mais peu de gens pensent à des choses comme où placer le réfrigérateur, l'appareil qui consomme le plus dans toute la maison.



Ci-dessous, nous vous indiquons les points clés de l'économie d'énergie à la maison.





Bien isoler sa maison



Cela peut sembler évident, mais avoir des fenêtres bien fermées ou de bons rideaux peut vous faire économiser beaucoup sur votre facture de maison.



Il faut garder à l'esprit que la climatisation (chauffage + climatisation) représente en général la plus grande dépense énergétique dans les habitations.