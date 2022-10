Elim. Can U23 : Belle opération du Cameroun, Nigéria Accroché, Résultats Des Rencontres De Ce Samedi - adakar.com

Accueil MonKiosk.com Sports Business News Annonces Femmes Nécrologie Publicité NEWS



News Sport Article Sport Elim. Can U23 : Belle opération du Cameroun, Nigéria Accroché, Résultats Des Rencontres De Ce Samedi Publié le dimanche 23 octobre 2022 | Africa Top Sports

© Autre presse par DR

Elim. Can U23 : Belle opération du Cameroun, Nigéria Accroché, Résultats Des Rencontres De Ce Samedi

Tweet

Les rencontres du deuxième tour aller des éliminatoires de la Coupe d’Afrique des Nations (CAN) des moins de 23 ans ont démarré ce samedi. Voyage positif pour les Espoirs du Cameroun, alors que le Nigéria rentre avec un nul. Voici le point des rencontres de ce samedi.



En déplacement en Angola, les Lionceaux Indomptables rentrent avec une victoire 3-2. Un très bon résultat pour les poulains de Guy Feutchine en attendant la manche retour à domicile.



Sentiment mitigé pour le Nigéria qui rentre de son voyage en Tanzanie avec un nul (1-1). Arracher un nul à l’extérieur pourrait être considéré comme un bon coup, mais les Olympic Eagles savent qu’ils pouvaient mieux faire. Après avoir mené au score depuis la 29e minute sur pénalty, les jeunes nigérians ont concédé le but égalisateur en fin de rencontre (76e), sur penalty également.



La Côte d’Ivoire peut être satisfait de son match nul (0-0) à Niamey. En danger, les poulains d’Emerse Faé auraient pu encaisser un but si le gardien Issa Fofana, n’avait pas sauvé la situation en repoussant un penalty.



D’autres rencontres sont prévues ce dimanche.



Résultats de ce samedi



Angola 2-3 Cameroun



Rwanda 1-1 Mali



Tanzanie 1-1 Nigeria



Niger 0-0 Côte d’Ivoire



Sierra Leone 1-1 Zambie