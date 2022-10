Contrats pétroliers et gaziers : «le Sénégal gagne entre 50 et 64% du bénéfice généré», selon Petrosen - adakar.com

Contrats pétroliers et gaziers : «le Sénégal gagne entre 50 et 64% du bénéfice généré», selon Petrosen Publié le samedi 22 octobre 2022

Un communiqué de Petrosen Holding.SA reçu hier, jeudi 20 octobre informe que l’Etat du Sénégal va se retrouver « avec des parts comprises entre 50 et 64% du profit généré par le pétrole et le gaz sénégalais, compte non tenu des obligations fiscales de la compagnie étrangère ». Cette sortie fait suite au débat-polémique soulevé par le député Thierno Alassane Sall et le leader du Pastef, Ousmane Sonko.



En réponse à ce qu’elle (Petrosen, société nationale détenue à 100% par l’Etat) qualifie de «débat insidieusement entretenu par des individus qui ignorent tout de l’industrie pétrolière peut semer le doute et la confusion dans l’esprit de certains de nos compatriotes», Petrosen fait savoir qu’elle s’est inscrite de manière volontaire, en toute transparence et responsabilité, dans une gestion rigoureuse, inclusive et durable de ses ressources pétrolières et gazières.