Le régulateur des télécoms victime d’une cyberattaque, des mails divulgués (experts) - adakar.com

Accueil MonKiosk.com Sports Business News Annonces Femmes Nécrologie Publicité NEWS



News Société Article Société Le régulateur des télécoms victime d’une cyberattaque, des mails divulgués (experts) Publié le samedi 22 octobre 2022 | notretemps.com

© Autre presse par DR

cybercriminalité

Tweet

Le régulateur national des télécommunications et des postes au Sénégal a été victime d'une cyberattaque dont les auteurs ont commencé à diffuser les données extorquées, ont indiqué la presse locale et des spécialistes en cybersécurité.



L'Autorité de régulation des télécommunications et des postes (ARTP, publique), chargée de veiller à l'application de la réglementation dans ces domaines au Sénégal, contactée depuis plusieurs jours par l'AFP, n'a pas confirmé ou infirmé cette attaque attribuée par des experts à des hackers du groupe karakurt.



Le groupe karakurt est formé de hackers qui ciblent des entreprises avant d'exiger une rançon contre une publication des données, selon ces experts.



"Ils ont volé 102 gigas de données et en ont diffusé 4%. Ce sont des fichiers outlock", des mails de personnels de l'ARTP, a affirmé vendredi à l'AFP Damien Bancal, spécialiste en cyberintelligence et qui tient le blog de cybersécurité Zataz.com.

Commentaires