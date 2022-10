Précision du ministère des Sports sur “la revalorisation du salaire du coach Aliou Cissé“ - adakar.com

Précision du ministère des Sports sur "la revalorisation du salaire du coach Aliou Cissé" Publié le vendredi 21 octobre 2022

© Autre presse par DR

Le ministre des Sports a reçu le sélectionneur national Aliou Cissé

A la suite de la publication à la Une du quotidien sportif RECORD de ce jeudi 20 octobre 2022, avec le titre suivant "DIATARA revalorise le coach des Lions : CISSE passe de 15 à 25 millions F CFA», puis de l'intitulé de l'article à la page 6 dudit journal "Augmentation salariale en vue, Yankhoba revalorise Aliou CISSE", le Ministère des Sports tient à apporter une précision pour replacer les choses dans leur contexte actuel, et rétablir la vérité sans verser dans une quelconque polémique.



Le Ministère des Sport dément formellement et signale que cette Information est erronée et n'engage que son auteur.



Le Ministère des Sports tient également à renseigner l'opinion nationale que relativement à la prise en charge salariale du sélectionneur national, les sénégalais seront Informés le moment venu, en toute transparence, et en conformité avec les orientations du Président de la République et du Gouvernement étant entendu que le coach Aliou CISSE est un employé de l'État mis au service de la Fédération Sénégalaise de Football.



Toutefois, le Ministre des Sports, Yankhoba DIATARA et ses équipes continueront de veiller, conformément aux Instructions du Chef de l'Etat, Son Excellence Macky SALL, et sous la supervision du Premier Ministre Amadou BA, au respect des engagements du Gouvernement pour que le sélectionneur national, le staff technique et les Lions soient dans les meilleures conditions de performance pour une excellente participation du Sénégal à la phase finale de Coupe du Monde Qatar 2022.