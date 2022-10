Séminaire gouvernemental: le président Macky Sall sensibilise les membres du gouvernement sur leurs missions - adakar.com

Séminaire gouvernemental: le président Macky Sall sensibilise les membres du gouvernement sur leurs missions
Publié le vendredi 21 octobre 2022

Dakar, le 21 octobre 2022 - Le président de la République a dirigé au palais de la République, un séminaire gouvernemental portant sur les missions des ministres. Tweet

Après la nomination du Premier ministre et du nouveau gouvernement, le président de la République a présidé, jeudi 20 octobre 2022, un séminaire portant sur l’identification et la mise en œuvre des missions de chaque département ministériel.



Au cours de la rencontre, le chef de l’État a indiqué aux membres du gouvernement la conduite à tenir au quotidien dans l’exercice de leur mission.



"Être ministre, c’est d’abord un honneur. Celui d’avoir été choisi parmi de nombreux compatriotes tout aussi compétents et méritants pour mener à bien un projet circonscrit dans son champ et dans le temps. C’est le lieu de rappeler qu’on ne devient pas ministre pour le rester éternellement. Si l’on en juge par l’actualité dans le pays. On est appelé à une mission. Lorsque celle-ci est achevée, on est libéré et rendu à ses activités antérieures ou autres", a déclaré le président Macky Sall à l’ouverture du séminaire.



L’organisation de l’État, le fonctionnement de l’administration, les règles protocolaires sont autant de sujets qui ont été abordés pour la bonne marche de l’activité gouvernementale.



"En cas de besoin, on peut être rappelé pour une nouvelle mission. Il s’agit là de séquences temporelles qui ne doivent pas remettre en cause l’estime, la considération, la loyauté qui existe entre le président de la République, le Premier ministre et les anciens ministres. Je dirai qu’être ministre c’est ensuite et surtout un sacerdoce qui vous met pendant un temps indéterminée au service des citoyens pour l’amélioration constante de leurs conditions de vie. Etre un ministre c’est enfin un état d’esprit et doit conduire à cultiver l’humilité, la réserve et la discrétion de manière permanente même au-delà du temps passé dans le gouvernement", a-t-il poursuivi.



Pendant huit (8) tours d’horloge, les différents aspects des missions gouvernementales. À l’issue, il a appelé les ministres au respect scrupuleux des recommandations formulées.



