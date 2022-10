Amadou Ba réitère l’option du gouvernement de loger décemment un grand nombre de sénégalais - adakar.com

News Société Article Société Amadou Ba réitère l’option du gouvernement de loger décemment un grand nombre de sénégalais Publié le vendredi 21 octobre 2022 | Agence de Presse Sénégalaise

© Autre presse par DR

Le ministre de l`Economie du Sénégal, Amadou Ba

Diamniadio – Le Premier ministre, Amadou Ba, a réaffirmé, jeudi, à Diamniadio, l’option prioritaire du gouvernement de loger décemment le plus grand nombre de Sénégalais.







‘’Loger décemment le plus grand nombre est une priorité pour le gouvernement, conformément à l’agenda 2063 de l’Union Africaine’’, a-t-il notamment déclaré à l’ouverture du 4e ‘’Senhabitat’’, un Salon international de l’habitat.







La rencontre prévue sur trois jours s’est ouverte au Centre international de conférences Abdou Diouf de Diamniadio sur le thème : "Nouvelle dynamique de la production à grande échelle de logements durables et abordables : stratégies et perspectives".







Amadou Ba a estimé que ce thème constituait une préoccupation majeure pour le Sénégal et les pays participants en ce qu’elle "permet de faire le point et surtout de se projeter sur un avenir prometteur du logement social".







Il a insisté sur le fait que le Plan Sénégal émergent (PSE) plaçait le logement au rang des piliers fondamentaux de la stratégie sénégalaise de croissance et de développement économique et social.







Le Premier ministre a ainsi cité le Programme zéro bidonville impliquant la construction de 100 000 logements et le Programmes de développement et de promotion des pôles urbains parmi les projets phares du PSE.







Amadou Ba a indiqué que ces programmes figuraient parmi les nombreuses initiatives prises par le chef de l’Etat afin de résorber le gap des 350 000 logements constaté dans le pays et satisfaire les nouvelles demandes estimées à 15 000 unités par an.







En moyenne, près de 5 000 unités d’habitation ont été construites dans le pays entre 2014 et 2018, un progrès substantiel dans la mesure où la production antérieure était de l’ordre de 1000 unités par an avec tous les acteurs confondus, a fait valoir le Premier ministre.







Face à une démographie croissante, a relevé le chef du Gouvernement, l’Etat a fait de la politique de l’habitat, une priorité avec des programmes et des projets phares qui, à terme, vont accélérer la production de logements à grande échelle.







Les activités de la quatrième édition de Senhabitat, prévues sur trois jours, vont se poursuivre au King Fahd Palace avec une exposition internationale et des panels.







La rencontre constitue une ‘’opportunité pour échanger de manière approfondie sur des stratégies de production à grande échelle de logements abordables pour tous, ont souligné les organisateurs de l’évènement.







Des experts du Sénégal, d’Afrique, de la Turquie, pays invité d’honneur du salon, vont échanger sur les bonnes pratiques et les exemples réussis de politiques de promotions de logements réussies dans le monde.







Le cas du Sénégal sera l’objet de panels de discussions avec ‘’un examen sans complaisance des projets et programmes en cours pour une meilleure projection vers l’avenir au regard des nouveaux défis’’, ont-il fait savoir.







Ils signalent que les réflexions initiées dans les ateliers thématiques vont aborder les problèmes centraux et pressants portant notamment sur le foncier, l’aménagement, le financement du logement, les mesures fiscales et douanières incitatives.







L’industrialisation de la construction, le développement de l’écosystème de la construction, les matériaux locaux de constructions, la formation aux métiers du bâtiment figurent également dans les thèmes de réflexion.







ADL/AKS/ASB