Le festival casamance en scène va participer à la consolidation du théâtre (directeur)
Publié le vendredi 21 octobre 2022 | Agence de Presse Sénégalaise

Ziguinchor - La 14 ème édition du festival ’’Casamance en scène", prévue du 2 au 10 décembre, ambitionne de participer à la consolidation de la pratique théâtrale au Sénégal et en Afrique, a déclaré jeudi, son directeur artistique, Djibril Goudiaby.







"Cet événement théâtral organisé tous les ans a pour objectif de participer à la consolidation de la pratique théâtrale au Sénégal et en Afrique en général. Actuellement, nous sommes en pleine préparation de cette activité qui aura lieu du 2 au 10 décembre 2022’’, a annoncé M. Goudiaby lors d’un point de presse.







Il dit avoir initié cette année un concept intitulé "théâtre à domicile", soulignant que c’est "une façon d’apporter le théâtre vers le public de proximité".





La 14 ème édition de cet événement théâtral sera organisée au quartier Yamatogne de Ziguinchor, a fait savoir son directeur artistique.





Il a annoncé la participation d’artistes venant des autres régions du Sénégal, de la Guinée, du Burkina-Faso, du Mali, de la France, de la Belgique, du Cameroun, du Bénin.





"Pendant une semaine, Ziguinchor sera une capitale internationale du théâtre’’, a-t-il fait valoir, indiquant que le budget de l’événement tournait autour de 50 millions de francs CFA.





Djibril Goudiaby a, par ailleurs, invité les autorités locales et étatiques à accompagner le festival.







‘’Nous invitons Aliou Sow en tant que ministre de la Culture à venir ouvrir officiellement cette 14 ème édition du festival Casamance en scène’’, a-t-il insisté.







L’administratrice du festival, Niako Seck, a indiqué que de jeunes comédiens allaient bénéficier d’une session de formation aux techniques du théâtre.





Il est prévu deux résidences qui vont débuter en novembre et en décembre, a dit Mme Seck, ajoutant qu’une table ronde sur le théâtre allait avoir lieu à l’Université Assane Seck de Ziguinchor.





"Cette table ronde va réunir des personnalités, des personnes ressources et des acteurs culturels pour parler de thèmes qui sont très importants pour la jeunesse et pour ceux qui s’intéressent à ce domaine de l’art au Sénégal’’, a fait savoir Niako Seck.







‘’Nous comptons à travers ce festival participer au développement de la Casamance. Ce festival a des impacts économiques, socioculturels entre autres’’, a dit Mme Seck, invitant les jeunes à venir assister à cet événement.



