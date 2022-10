Cybersécurité : la Cedeao dote banjul d’un laboratoire numérique - adakar.com

Cybersécurité : la Cedeao dote banjul d'un laboratoire numérique Publié le vendredi 21 octobre 2022 | Agence de Presse Sénégalaise

Dakar – La Gambie a officiellement réceptionné mercredi un laboratoire numérique mise à sa disposition par la CEDEAO afin de renforcer les capacités opérationnelles des structures gambiennes en charge des investigations numériques, a appris l’APS de l’organisation communautaire.







Cette remise de laboratoire sera suivie vendredi d’une campagne de sensibilisation à la cybersécurité envers un échantillon de 80 acteurs du pays concernés par cette activité, notamment des représentants de structures étatiques, de responsables informatiques d’entités privées et du grand public, indique-t-elle dans un communiqué.







La Communauté économique des Etats de l’Afrique de l’ouest souligne que cet outil d’investigation numérique remis au ministère gambien de l’Intérieur par le biais du département en charge de l’Economie numérique a été réalisé dans le cadre du projet dénommé ’’Criminalité organisée : Réponse ouest-africaine à la cybersécurité et la lutte contre la cybercriminalité’’ (OCWAR-C), financé par l’Union européenne.







La CEDEAO et ses partenaires souhaitent à travers ce don renforcer la capacité de la police gambienne à lutter plus efficacement contre la cybercriminalité tout en coopérant davantage avec ses homologues des autres Etats membres dans la gestion des problèmes de cybercriminalité, souligne le communiqué.







Il signale que le laboratoire ‘’à la pointe des technologies’’ est équipé de divers types matériels d’investigation numérique notamment du matériel générique, de logiciels et de licences.







L’installation de ce laboratoire a été précédée d’un renforcement des capacités, dispensée aux cadres de la police gambienne, en vue de développer et améliorer leurs aptitudes à traiter les preuves numériques conformément aux meilleures pratiques et procédures appropriées, fait valoir la CEDEAO.







