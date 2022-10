Tchad: plusieurs personnes tuées lors d’une manifestation contre le maintien au pouvoir de Mahamat Déby - adakar.com

De violents heurts ont lieu à Ndjamena et à Moundou, la deuxième ville du pays, entre les forces de l'ordre et des manifestants opposés à la prolongation de la période de transition. Ces heurts ont commencé tôt dans la matinée, ce jeudi 20 octobre. Un calme relatif est revenu dans la capitale, mais la ville n'a pas fini de compter ses morts.



Une « trentaine » de personnes, dont une « dizaine » de membres des forces de sécurité, ont été tuées, selon le porte-parole du gouvernement tchadien, lors d'affrontements à Ndjamena entre police et manifestants contre l'extension de la période de transition politique au Tchad. « Une manifestation interdite s'est transformée en insurrection. Il y a eu une trentaine de morts, dont une dizaine d'éléments des forces de l'ordre, et plusieurs blessés. Les manifestants ont attaqué des édifices publics, le gouvernorat, le siège du parti du Premier ministre, celui du président de l'Assemblée nationale », a déclaré à l'AFP Aziz Mahamat Saleh.