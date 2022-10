Royaume-Uni : la Première ministre Liz Truss annonce sa démission - adakar.com

News International Article International Royaume-Uni : la Première ministre Liz Truss annonce sa démission Publié le jeudi 20 octobre 2022 | France 24

Royaume-Uni : la Première ministre Liz Truss annonce sa démission

La Première ministre britannique Liz Truss a pris la parole jeudi depuis Downing Street pour annoncer sa démission, au lendemain d'une journée catastrophique pour son gouvernement. Elle restera comme la Première ministre la plus éphémère de l'histoire contemporaine, avec seulement 44 jours au pouvoir.



Sa situation était devenue intenable. Contestée au sein de son propre parti et décriée par l'opinion publique, la Première ministre britannique Liz Truss a annoncé sa démission, jeudi 20 octobre, au lendemain d'une journée catastrophique pour son gouvernement.



"Vu la situation, je ne peux pas remplir le mandat sur lequel j'ai été élue par le Parti conservateur", a-t-elle déclaré, devenant la cheffe de gouvernement à la longévité la plus courte de l'histoire contemporaine du Royaume-Uni. Liz Truss a précisé qu'un nouveau scrutin interne aurait lieu au sein de la majorité "d'ici à la semaine prochaine" pour la remplacer.



Selon un responsable du parti conservateur, le nouveau Premier ministre britannique sera désigné d'ici au 28 octobre. Parmi les favoris pour succéder à Liz Truss, l'ancien ministre des Finances Rishi Sunak, candidat malheureux lors de la phase finale du processus de désignation du chef du parti conservateur cet été, Penny Mordaunt, la ministre chargée des relations avec le Parlement, ou encore Jeremy Hunt, l'actuel ministre des Finances.



Le chef de l'opposition appelle à la tenue d'élections législatives