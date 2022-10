Assemblée nationale : Un député de Pastef visé par une plainte - adakar.com

Assemblée nationale : Un député de Pastef visé par une plainte Publié le jeudi 20 octobre 2022

La tension était à son comble à l`Assemblée nationale, ce lundi 12 septembre

Invité à l’émission « Objection » de Sud Fm dimanche dernier, le député Abass Fall avait a affirmé qu’Awa Niang avait commandé des macarons personnalisés pour les députés de la 14ème législature pour un coût de plus de 100 millions de Fcfa alors qu’elle n’était plus députée. Répliquant sur cette accusation, l’ancienne deuxième questeur de l’Assemblée nationale a annoncé une plainte contre Abass Fall. Awa Niang estime le coordonnateur de Pastef à Dakar fait dans la diffamation et qu’elle s’engage à laver son honneur.



Répondant à Abass Fall , la responsable de l’Apr à Dalifort de soutenir: « Le rôle d’un député ce n’est pas de mentir devant ses collègues mais plutôt d’apporter des propositions conformément aux promesses électorales faites au peuple aujourd’hui totalement dans le regret. Il n’a jamais été question d’acheter des pins et écharpes de cent millions, Abass Fall a tout simplement menti au peuple comme naturellement le fait si bien son mentor Ousmane Sonko pour ne pas le nommer« .



Et d’assener : »En tant que deuxième questeur, je n’ai pas les pouvoirs et les prérogatives d’acheter des véhicules pour les députés et que l’achat de véhicules de l’Assemblée obéit à des procédures de marché public. Il répondra dans les jours à venir devant les juridictions pour éclairer la lanterne des Sénégalais en apportant des preuves de ces allégations mensongères« .