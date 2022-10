19% des enfants de 0 à 5 ans sont mal nourris - adakar.com

19% des enfants de 0 à 5 ans sont mal nourris Publié le jeudi 20 octobre 2022

Le taux de malnutrition chronique chez les enfants âgés de 0 à 5 ans est estimé à 19 % dans la région de Diourbel (centre), a indiqué mercredi la responsable du bureau régional du Conseil national de développement de la nutrition (CNDN), Ndèye Rokhaya Sec



’’Au niveau de la région de Diourbel, par rapport à la malnutrition chronique chez les enfants de 0 à 5 ans, on est à 19%, donc c’est une situation relativement satisfaisante’’, a déclaré Mme Seck.



Elle s’entretenait avec des journalistes en marge d’un atelier de deux jours consacrés à la revue régionale sur la nutrition.



Pour l’Organisation mondiale de la santé, a-t-elle expliqué, ’’si la prévalence de la malnutrition chronique est inférieure à 20%, vraiment, c’est que la situation satisfaisante’’.



La responsable du bureau régional du CNDN se dit préoccupée par la situation de certains enfants de la zone touchés par un retard de croissance.



’’Il y a encore des enfants dans la région de Diourbel qui souffrent de retards de croissance ou bien de malnutrition chronique, raison pour laquelle la région de Diourbel fait partie des régions prioritaires’’, a-t-elle souligné.



Concernant la malnutrition aiguë, elle a indiqué que la région de Diourbel se trouve dans ‘’une phase de précarité. C’est-à-dire avec un taux supérieur à 10%’’.



La région de Diourbel ’’enregistre quand même des prévalences relativement élevées parce que supérieures à 10% et donc la situation est précaire par rapport à la malnutrition aiguë chez les enfants âgés de 0 à 5 ans’’, a-t-elle encore souligné.



Mme Seck espère qu’avec les interventions de tous les secteurs, la région de Diourbel enregistrera quand même des prévalences beaucoup ’’plus faibles’’.



L’adjoint du gouverneur de la région de Diourbel chargé des Affaires administratives, Omar Ndiaye, a présidé la cérémonie d’ouverture de la revue régionale sur la nutrition.



Les autorités municipales, les différents chefs de services concernés et les partenaires technique et financier ont également pris part à cet atelier qui sera clôturé jeudi à la gouvernance de Diourbel.