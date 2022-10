Entretien téléphonique “rempli d’émotion“ entre les anciens présidents Abdoulaye Wade et Abdou Diouf - adakar.com

Entretien téléphonique "rempli d'émotion" entre les anciens présidents Abdoulaye Wade et Abdou Diouf Publié le jeudi 20 octobre 2022 | aDakar.com

Abdoulaye Wade et Abdu Diouf, anciens présidents du Sénégal

Les anciens présidents de la République du Sénégal, Abdou Diouf (1981-2000) et Abdoulaye Wade (2000-2012) ont eu un entretien téléphonique sur rendez-vous, le mardi 18 octobre.



Dans un communiqué, le Secrétariat privé de l’ancien chef de l’Etat Abdoulaye Wade rend compte de la teneur des échanges entre les deux personnalités.



"Ce mardi 18 octobre 2022, à 12 heures GMT, le Président Abdou Diouf et le Président Abdoulaye Wade, depuis Paris et Dakar, se sont parlés en rendez-vous téléphone. Après avoir évoqué de vieux souvenirs, les deux Anciens Présidents ont prié pour eux et leurs familles, pour la paix au Sénégal, en Afrique, en

France et dans le monde", rapporte le communiqué.



La même source note que l’entretien "amical" était "rempli d’émotion".



"(...) les deux vieux amis se sont séparés, se promettant, à l’avenir, de se rappeler plus souvent", apprend-on.



Abdoulaye Wade a succédé à Abdou Diouf à la tête de l’Etat du Sénégal, le 22 mars 2000 à l’issue de la première alternance politique de l’histoire politique du Sénégal.



Les deux hommes ne s’étaient plus reparlés officiellement en public depuis de très nombreuses années.



Makhtar C.