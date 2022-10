Dakar hôte d’une rencontre régionale sur l’emploi décent et l’entrepreneuriat des jeunes - adakar.com

Accueil MonKiosk.com Sports Business News Annonces Femmes Nécrologie Publicité NEWS



News Société Article Société Dakar hôte d’une rencontre régionale sur l’emploi décent et l’entrepreneuriat des jeunes Publié le jeudi 20 octobre 2022 | Agence de Presse Sénégalaise

© Présidence par LM

Conseil présidentiel pour l`insertion et l`emploi des jeunes

Diamniadio, le 22 avril 2021 - Le chef de l`État Macky Sall a présidé, ce jeudi 22 avril 2021, au CICAD, un Conseil présidentiel consacré à l`insertion et à l`emploi des jeunes. Tweet

Dakar – Le ministre de la Jeunesse, Pape Malick Ndour, préside, ce jeudi, une rencontre régionale sur l’emploi décent et l’entreprenariat des jeunes en Afrique à l’initiative du Bureau régional de SOS Villages d’Enfants pour l’Afrique de l’Ouest, du Centre et du Nord, a-t-on appris des organisateurs.





La cérémonie d’ouverture de cette réunion axée sur le thème ‘’Participation des jeunes à l’économie de demain’’, est prévue à partir de 9 heures à l’hôtel Terrou-bi Dakar, précise un communiqué reçu à l’APS



La même source annonce la participation effective des jeunes venant de 20 pays, des décideurs politiques, des acteurs de la société civile, des institutions, des bailleurs de fonds et des entreprises.



Cet événement vise à mobiliser toutes les parties prenantes pour échanger de bonnes pratiques et favoriser un engagement collectif à créer des initiatives innovantes pour l’accès à un emploi digne et à l’auto-emploi des jeunes africains, indique-t-on dans le communiqué.



La rencontre sera marquée par deux tables rondes avec la présence de panélistes de haut niveau pour discuter d’emploi décent, de transition vers l’économie formelle, de création d’entreprise, d’emplois de demain, etc., ajoute le texte.



Selon les organisateurs, elles seront suivies d’un salon de l’emploi permettant la rencontre des jeunes et des entreprises.



ASB/OID