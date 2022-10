Macky Sall presse pour une amélioration de la prise en charge des insuffisants rénaux - adakar.com

Accueil MonKiosk.com Sports Business News Annonces Femmes Nécrologie Publicité NEWS



News Santé Article Santé Macky Sall presse pour une amélioration de la prise en charge des insuffisants rénaux Publié le jeudi 20 octobre 2022 | Agence de Presse Sénégalaise

© aDakar.com par DR

COVID-19 : Le Président Macky Sall placé en quarantaine

Tweet

Dakar – Le président Macky Sall a demandé, mercredi, au ministre de la Santé et de l’Action sociale de prendre les mesures nécessaires à l’amélioration de la prise en charge des insuffisants rénaux.



Le chef de l’Etat a exprimé cette demande lors de la réunion hebdomadaire du gouvernement tenue au Palais de la République.



Concerant ‘’la gestion des patients insuffisants rénaux dans les hôpitaux et centres de dialyse et la qualité des infrastructures sanitaires’’, le chef de l’Etat a demandé au ministre de la Santé et de l’Action sociale de prendre toutes les dispositions requises pour une amélioration de la prise en charge’’, rapporte le communiqué ayant sanctionné la rencontre.





Macky Sall a notamment insisté sur l’urgence d’accélérer la réhabilitation du service de neurologie de l’hôpital de Fann’’.



OID/AKS