Publié le mercredi 19 octobre 2022 | Xinhua

Le Sénégal est ''un pays sûr'' et ''déterminé" à assurer sa sécurité, a déclaré mardi à Dakar la ministre des Affaires étrangères et des Sénégalais de l'extérieur, Aïssata Tall Sall.



Mme Sall, qui s'entretenait avec des journalistes des médias du secteur public, en prélude au Forum de Dakar sur la paix et la sécurité en Afrique prévu les 24 et 25 octobre, a mis l'accent sur le fait que les Sénégalais doivent faire confiance à leur Etat ''aussi bien à l'intérieur qu'en dehors'' de ses frontières.



''La sécurité doit occuper une place à part'' dans les actions de l'Etat et ''surtout dans ses fonctions les plus régaliennes'', a-t-elle souligné avant d'ajouter que pour s'assurer d'une telle mission on n'a pas besoin de "violer de secrets" ou de "tomber dans la violation de la confidentialité".



En résumé, "l'Etat fait ce qu'il a à faire, il va continuer à faire ce qu'il a à faire'', a assuré la ministre qui a toutefois appelé ses compatriotes à prendre la pleine mesure de leurs responsabilités et à faire ce qu'ils ont à faire ''en matière de devoir, de surveillance et de vigilance par rapport'' à eux-mêmes.



Ainsi, Mme Sall en a appelé à "la responsabilité collective et individuelle que nous devons avoir en protégeant notre pays, nos concitoyens et nous-mêmes" en matière de sécurité.



Bien qu'épargné jusqu'ici par les attaques djihadistes, le Sénégal n'a pas moins érigé dans ses zones frontalières avec le Mali, un pays gangréné par le terrorisme depuis 2012, des cantonnements où des unités des forces spéciales de l'armée mènent régulièrement des entraînements dans le but de se préparer à d'éventuels attentats terroristes.