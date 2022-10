Afrique Centrale et de L’Ouest : la finance Rurale et agricole au coeur d’un forum à Yaoundé - adakar.com

Publié le mercredi 19 octobre 2022

Afrique Centrale et de L’Ouest : la finance Rurale et agricole au coeur d’un forum à Yaoundé

Ouvert ce 18 octobre au palais des congrès de Yaoundé par le Ministre de l’agriculture et du Développement rural, le Forum Régional sur la finance agricole et rurale en Afrique Centrale et de L’Ouest est un cadre d’échanges entre les 11 États présents, le partenaires techniques et financiers du secteur agricole rural d’apporter des solutions innovantes pour une finance agricole et rurale accessible en Afrique Centrale et de L’Ouest.



La déclaration de Yaoundé est la clé. Ce sera le guide , le fil conducteur, le canevas désormais en ce qui concerne la finance Rurale et agricole en Afrique Centrale et de L’Ouest . En ouvrant officiellement le Forum Régional sur la finance Rurale et agricole en Afrique Centrale au nom du Premier Ministre Chef du gouvernement, le Ministre de l’agriculture et du Développement rural en a la pleine assurance :” Nous avons demandé la permission du chef de L’Etat pour animer ce forum de manière à chercher des solutions innovantes de financement agricole qui puissent permettre aux jeunes et aux femmes d’y accéder facilement pour pouvoir créer des richesses “ , a déclaré Gabriel MBAÏROBE devant ses homologues de l’élevage des pêches et des industries animales, des mines et du Développement technologique, le gouverneur du Centre et le Maire de la ville de Yaoundé représenté, ainsi que près de 400 experts venus de 11 pays d’Afrique centrale et de L’Ouest.



État des lieux de la finance agricole et rurale en Afrique Centrale