UEMOA : le FCFA a perdu 24% de sa valeur par rapport au franc guinéen entre août 2021 et août 2022 - adakar.com

Accueil MonKiosk.com Sports Business News Annonces Femmes Nécrologie Publicité NEWS



News Afrique Article Afrique UEMOA : le FCFA a perdu 24% de sa valeur par rapport au franc guinéen entre août 2021 et août 2022 Publié le mercredi 19 octobre 2022 | agenceecofin.com

© Autre presse par DR

Billets de banque

Tweet

D’après la BCEAO, le FCFA s’est déprécié de 4,7% par rapport à l’ensemble des autres monnaies ouest-africaines en août 2022, sur une base annuelle. Mais de toutes ces monnaies, c’est le franc guinéen qui a engrangé le plus de valeur face à la monnaie des pays de l’UEMOA sur la période étudiée.



Le FCFA s’est déprécié de 24% face au franc guinéen en août 2022, par rapport à la même période en 2021. C’est ce qui ressort de la note mensuelle de conjoncture économique des pays de l’Union économique et monétaire ouest-africaine (UEMOA), publiée par la BCEAO.



Cette baisse est la plus importante enregistrée par la devise de l’UEMOA face aux autres monnaies ouest-africaines, sur la période étudiée. Elle s’inscrit d’ailleurs dans une chute plus globale de la valeur de la monnaie de l’UEMOA face aux autres monnaies ouest-africaines.