Sénégal: éviter la fuite de l'or artisanal au Mali Publié le mercredi 19 octobre 2022 | RFI

© Présidence par DR

Inauguration de la mine d`or de Mako dans la région de Kédougou

Kédougou, le 18 novembre 2018 - Le président de la République a procédé à l`inauguration de la mine d`or de Mako, dans la région de Kédougou.

Selon les estimations, 90% de l'or artisanal exploité au Sénégal partirait vers le Mali via des circuits informels. Un manque à gagner pour Dakar qui cherche à réguler la filière.



C’est un chantier que tous les États sahéliens cherchent à mettre en place et le Sénégal ne fait pas exception. Car le constat est dur à entendre : seulement 10% environ de l’or produit de manière artisanale dans le pays transiterait par les comptoirs agréés par l’État. Et seulement 10% peuvent donc être taxés à l’exportation. Le reste part entre les mains d’intermédiaires maliens et, dans une moindre mesure, guinéens. Une fuite facilitée par la proximité géographique des zones aurifères sénégalaise avec la frontière malienne. Mais aussi par des circuits bien huilés et des prix alléchants.