Intégration dans la fonction publique : les décisionnaires attendent la bonne décision Publié le mercredi 19 octobre 2022 | Le Quotidien

Intégration dans la fonction publique : les décisionnaires attendent la bonne décision

Le secteur primaire va continuer à être paralysé. Alors que les négociations avec l’Etat s’ouvrent ce matin, les travailleurs de ce ­secteur ont décrété 48h de grève, pour demander le paiement de leur prime interne.



Par Adja Fatou Ndiaye DIENG – Va-t-on vers la décrispation après plus d’un mois de grève dans le secteur primaire ? Le gouvernement du Sénégal a décidé d’ouvrir les négociations avec l’Intersyndicale des ­travailleurs du secteur primaire. Ce matin, le ministre de la Fonction publique et de la ­transformation du secteur public va rencontrer les ­différents responsables syndicaux «pour ouvrir des négociations afin de remédier à cette crise». «Nous espérons qu’à la sortie de cette rencontre, le gouvernement nous apportera la bonne nouvelle, ­c’est-­à-dire la suppression de la note circulaire et de rentrer dans nos fonds», explique le syndicat. Il enchaîne : «Par la même ­occasion, nous ­réclamons une indemnité de ­logement pour tous les agents du secteur ­primaire qui font partie des 12% des agents de l’Etat non bénéficiaires de cette indemnité de logement.» Malgré l’ouverture des négociations, l’intersyndicale a décrété hier, une grève de 48h. «Car la seule condition pour reprendre le travail, c’est le paiement intégral et ­immédiat des primes internes», ­poursuivent les travailleurs du ­secteur primaire. Lors de cette Assemblée générale, tenue hier au niveau des Sphères ­ministérielles de Diamniadio, les ­secrétaires généraux ont annoncé une nouvelle marche le jeudi 20 octobre à la Place de l’Obélisque, après l’interdictiIl faut savoir que les ­travailleurs du secteur primaire enchaînent des mots d’ordre de grève depuis plus d’un mois, après que l’ex-ministre des Finances et du budget, Abdoulaye Daouda Diallo, a décidé «de supprimer ­l’indemnité ou prime qui avait été octroyée à l’ensemble des agents du secteur primaire par le président de la République Macky Sall». Dans ce cadre, «l’Intersyndicale Synttas/Sytrapas/Snte, pour faire face à cette décision ­qu’elle qualifie de forfaiture», avait déroulé son premier plan ­d’actions commun la semaine dernière avec un débrayage le lundi 26 septembre, suivi d’une grève générale de 72h. Durant leur grève, les agents du secteur primaire vont procéder à la rétention des informations administratives, au boycott des examens et concours des centres de formation techniques, à l’arrêt systématique des traitements phytosanitaires par les services de la Direction de la protection des végétaux (Dpv), à l’arrêt des inspections de produits halieutiques, et des inspections des usines, navires et armements. De même, ils ont décidé de suspendre «la ­délivrance des permis d’importation et des certificats phytosanitaires, de l’arrêt des analyses des produits halieutiques, du boycott de la campagne de vaccination et du ­seromonitoring, du boycott du contrôle et l’inscription des viandes au niveau des ­abattoirs et aires d’abattage», entre autres.

