El Hadj Diouf: « Sadio Mané a rendu fiers les Sénégalais, toute l’Afrique et les amoureux du football » - adakar.com

Accueil MonKiosk.com Sports Business News Annonces Femmes Nécrologie Publicité NEWS



News Sport Article Sport El Hadj Diouf: « Sadio Mané a rendu fiers les Sénégalais, toute l’Afrique et les amoureux du football » Publié le mardi 18 octobre 2022 | actucameroun.com

© Autre presse par DR

El Hadj Diouf, ancien international de football sénégalais

Tweet

L’ancien international sénégalais, El Hadj a salué le classement de Sadio Mané pour le Ballon d’Or 2022.



Pour El Hadj Ousseynou Diouf, Sadio Mané a rendu fiers les Sénégalais, les Africains et l’ensemble des amoureux du football.



« Il le mérite amplement, toute l’Afrique est fière. Je félicite Karim Benzema et encourage Sadio Mané et lui dis que la marche est encore longue. Il veut la première place, les Sénégalais et les Africains en ont également envie. (…)