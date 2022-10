Ballon d’Or: le Sénégalais Sadio Mané sur la deuxième marche du podium - adakar.com

Ballon d'Or: le Sénégalais Sadio Mané sur la deuxième marche du podium Publié le mardi 18 octobre 2022 | RFI

Ballon d’Or: le Sénégalais Sadio Mané sur la deuxième marche du podium

Après l’illustre George Weah, Ballon d’Or en 1995, aucun autre joueur africain n’était parvenu à monter sur le podium. Pour ce nouveau classement qui couronne le Français Karim Benzema, le Sénégalais Sadio Mané s’offre la deuxième place.



Acheté 32 millions d’euros par le Bayern Munich, Sadio Mané a débarqué en Allemagne l’été dernier après six saisons avec Liverpool. Mais c’est pour ses performances avec le club anglais qu’il est récompensé ce lundi 17 octobre.



51 matchs toutes compétitions confondues

Lors de la saison 2020-2021 avec les Reds, Sadio Mané a marqué 23 buts et délivré 5 passes décisives en 51 matchs toutes compétitions confondues. Il a joué la finale de la Ligue des champions face au Real Madrid, et terminé à la deuxième place du championnat derrière Manchester City.



Considéré comme l'un des meilleurs joueurs de l'histoire de l'équipe nationale du Sénégal, il a aussi remporté la Coupe d’Afrique des nations au Cameroun en début d’année pour sa deuxième finale d’affilée, après être passé à côté du titre en 2019 en Égypte. Il est désigné par la Confédération africaine de football (CAF) meilleur joueur de la compétition et inscrit le pénalty victorieux lors de la finale contre l'Égypte.