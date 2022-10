Ballon d’or : Classé 2ème, Mané premier africain sur le podium depuis Weah - adakar.com

Accueil MonKiosk.com Sports Business News Annonces Femmes Nécrologie Publicité NEWS



News Sport Article Sport Ballon d’or : Classé 2ème, Mané premier africain sur le podium depuis Weah Publié le mardi 18 octobre 2022 | setalOnet

© Autre presse par dr

Ballon d’Or: le Sénégalais Sadio Mané sur la deuxième marche du podium

Tweet

Le trophée individuel le plus prisé au monde connaît son nouveau primé. Il s’agit de Karim Benzema. Le Français a remporté le premier Ballon d’or de sa carrière. Juste derrière lui figure le Sénégalais Sadio Mané et le Belge Kevin De Bruyne. En ce qui concerne le numéro 17 du Bayern Munich, malgré la déception de ne pas avoir remporté la première place, un exploit est tout de même à souligner. Le Sénégalais est le premier joueur africain, depuis George Weah (Ballon d’or en 1995), à figurer sur le podium de ce trophée attribué par France Football. Autre point important, Sadio Mané est devenu le meilleur joueur africain des 20 dernières années, en se basant sur ce classement, devant d’illustres noms tels que : Samuel Eto’o, 5e en 2009 ; Didier Drogba, 4e en 2007 ; Riyad Mahrez 7e 2016 et Mohamed Salah, 5e en 2019.