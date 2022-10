Ballon d’Or : Sadio Mané remporte le premier Prix Socrates de l’histoire - adakar.com

News Sport Article Sport Ballon d’Or : Sadio Mané remporte le premier Prix Socrates de l’histoire Publié le mardi 18 octobre 2022 | senego.com

Ballon d`Or: Sadio Mané classé 2e

Le premier vainqueur du prix Socrates est remis à Sadio Mané. Le Sénégalais est notamment récompensé pour son action dans son pays avec la construction d’hôpitaux et d’écoles. Le Sénégalais a reçu le trophée des mains de Rai.



« Merci à tous. Je suis vraiment très heureux d’être là. Et parfois je suis un peu timide mais je suis content de faire ce que je fais pour ces personnes chez moi pour que leur vie soit meilleure. »



Sadio Mané a reçu ce lundi des mains de Rai le Prix Socrates, qui récompense les joueuses et joueurs engagés dans des projets sociétaux et caritatifs. Sadio Mané en est le premier récipiendaire.