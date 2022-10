Karim Benzema remporte le Ballon d’Or France Football 2022, Sadio Mané classé 2e ! - adakar.com

Karim Benzema remporte le Ballon d'Or France Football 2022, Sadio Mané classé 2e ! Publié le mardi 18 octobre 2022

Sadio Mané a reçu le trophée le Prix Socrates

Karim Benzema vainqueur du Ballon d’Or 2022. Il vient de remporter l’élection devant Sadio Mané et Kevin De Bruyne. L’attaquant du Real Madrid est le cinquième joueur français de l’histoire à remporter le prestigieux trophée.



Vingt-quatre ans après le sacre de Zinédine Zidane, Karim Benzema est devenu ce lundi soir le cinquième joueur français de l’histoire à remporter le Ballon d’Or. Le capitaine du Real Madrid devance au classement de cette édition 2022 Sadio Mané (Liverpool puis Bayern Munich), vainqueur de la Coupe d’Afrique des nations avec le Sénégal, et le Belge Kevin De Bruyne, champion d’Angleterre pour la cinquième fois avec Manchester City.



Sadio Mané qui était absent du top 30 l’année dernière est le premier joueur africain à figurer sur le podium du Ballon d’Or depuis George Weah en 1995.



Découvrez le classement complet:



1er : Karim Benzema (FRA/Real Madrid)

2e : Sadio Mané (SEN/Liverpool / Bayern Munich)

3e : Kevin De Bruyne (BEL/Man City)

4e : Robert Lewandowski (POL/ FC Barcelone)

5e : Mohamed Salah (EGY/LIV)

6e : Kylian Mbappé (FRA/PSG)

7e : Thibaut Courtois (BEL/Real Madrid)

8e : Vinicius Jr (BRE/ Real Madrid)

9e : Luka Modric (CRO/ Real Madrid)

10e : Erling Haaland (NOR/Dortmund/ Manchester City)

11e : Son Heung-min (CDS, Tottenham)

12e : Riyad Mahrez (ALG, Manchester City)

13e : Sébastien Haller (CIV, Ajax puis Borussia Dortmund)

14e ex-aequo : Fabinho (BRE, Liverpool)

14e ex-aequo : Rafael Leao (POR, AC Milan)

16e : Virgil Van Dijk (HOL, Liverpool)

17e ex-aequo : Casemiro (BRE, Real Madrid)

17e ex-aequo : Luis Diaz (COL, FC Porto puis Liverpool)

17e ex-aequo : Dusan Vlahovic (SER, Fiorentina puis Juventus)

20e : Cristiano Ronaldo (POR, Manchester United)

21e : Harry Kane (ANG, Tottenham)

22e ex-aequo : Trent Alexander-Arnold (ANG, Liverpool)

22e ex-aequo : Phil Foden (ANG, Manchester City)

22e ex-aequo : Bernardo Silva (POR, Manchester City)

25e ex-aequo : Antonio Rüdiger (ALL, Chelsea puis Real Madrid)

25e ex-aequo : Christopher Nkunku (FRA, RB Leipzig)

25e ex-aequo : Darwin Nunez (URU, Benfica puis Liverpool)

25e ex-aequo :Mike Maignan (FRA, AC Milan)

25e ex-aequo : Joshua Kimmich (ALL, Bayern Munich)

25e ex-aequo : Joao Cancelo (POR, Manchester City)



