Cérémonie du Ballon d’or : Sadio Mané remporte le Prix Socrates - adakar.com

Accueil MonKiosk.com Sports Business News Annonces Femmes Nécrologie Publicité NEWS



News Sport Article Sport Cérémonie du Ballon d’or : Sadio Mané remporte le Prix Socrates Publié le lundi 17 octobre 2022 | Agence de Presse Sénégalaise

© Autre presse par DR

Sadio Mané a reçu le trophée le Prix Socrates

Tweet

Le footballeur sénégalais Sadio Mané a remporté, lundi, le prix Socrates, qui récompense les joueuses et joueurs engagés dans des projets sociétaux et caritatifs, a appris l’APS de source médiatique.



L’attaquant sénégalais évoluant au FC Bayern de Munich devient ainsi le premier lauréat de cette distinction du magazine France Football, initiateur du trophée du Ballon d’Or, rapporte notamment le site du quotidien sportif français, Lequipe.



Cette nouvelle récompense est réservée aux footballeurs et footballeuses engagés des projets sociaux et caritatifs.



Ce prix porte le nom de l’ancien joueur de football brésilien Socrates de son vrai nom Socrates Brasileiro Sampaio de Souza Vieira de Oliveira réputé pour son humanisme.



Surnommé le Docteur, Socrates évoluait au poste de milieu de terrain. Il est décédé en 2011, à l’âge de 57 ans.



Mané a reçu ce trophée des mains de Rai, un ancien joueur de football brésilien, lundi lors de la cérémonie de remise du Ballon d’Or, à Paris en France.



A noter que Sadio Mané en course pour le Ballon d’or mène beaucoup d’actions sociales et caritatives, notamment dans son village de Bamabali où il a construit une école et un établissement sanitaire.



Le joueur a remporté la Coupe d’Afrique des Nations, en février dernier, au Cameroun en marquant le pénalty qui a permis au Sénégal de gagner pour la première fois ce trophée.



Il a aussi permis au Sénégal de se qualifier au mondial 2022 en inscrivant le tir au but qualifiant les Lions à la Coupe du monde prévue en novembre et décembre au Qatar.