Gamou de Ndiassane: le ministre de l'Intérieur représente le chef de l'État à la cérémonie officielle Publié le lundi 17 octobre 2022

Cérémonie officielle du Gamou de Ndiassane

Ndiassane, le 16 octobre 2022 - Le ministre de l`Intérieur, en charge des cultes, a représenté l`État à la cérémonie officielle du Gamou de Ndiassane. Tweet

Le ministre de l'Intérieur, Antoine Félix Diome a représenté le gouvernement à la cérémonie officielle du Maouloud (Gamou) de Ndiassane.



À la tête d'une forte délégation, le ministre Antoine Félix Abdoulaye Diome, en charge des cultes, a pris part à la cérémonie en présence du Khalife général de Ndiassane, Serigne Cheikh Bécaye Kounta.

Le ministre de l'Intérieur a exprimé au Khalife de Ndiassane les félicitations du président de la République, Macky Sall.



La délégation gouvernementale comprenait notamment le ministre de la Culture et du Patrimoine historique, Aliou Sow, le ministre de l'Artisanat et de la Transformation du Secteur informel, Papa Amadou Ndiaye et le ministre, auprès du Ministre de l'Intérieur, chargé de la Sécurité de proximité et de la Protection civile, Birame Faye.



Le gouverneur de la région de Thiès ainsi plusieurs autres autorités administratives de la région ont pris part à la rencontre officielle.



Makhtar C.