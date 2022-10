“Némekou Tour“: la coalition Yewwi Askan Wi exprime son indignation et demande à Ousmane Sonko de “continuer sa tournée nationale“ - adakar.com

"Némekou Tour": la coalition Yewwi Askan Wi exprime son indignation et demande à Ousmane Sonko de "continuer sa tournée nationale" Publié le lundi 17 octobre 2022 | aDakar.com

© Autre presse par DR

Ousmane Sonko a fait une déclaration

Ce dimanche 16 octobre 2022, les forces de sécurité ont tenté d'entraver la tournée de Monsieur Ousmane Sonko président du Pastef, et membre de la conférence des leaders de la coalition Yewwi Askan Wi, certainement sur ordre de Macky Sall, président de la coalition Benno Bokk Yakaar au pouvoir.



La conférence des leaders de YAW est plus qu'indignée par ce déni d'une liberté fondamentale, celle de mouvement, et du droit de tout citoyen, à fortiori leader d'une organisation politique de rendre visite à ses militants.



Ces méthodes de répression, appartenant à un passé révolu, ne sauraient point empêcher l’exercice par les organisations politiques membres de la coalition Yewwi Askan Wi, des droits que leur confèrent la constitution et les lois de notre pays, le Sénégal.



La conférence des leaders de YAW exprime son soutien total à Monsieur Ousmane Sonko et l'encourage à continuer sa tournée nationale .



Dakar, le 16 Octobre 2022

