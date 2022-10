La grande raffinerie de pétrole de Dangote, l’homme le plus riche d’Afrique, réalisée à hauteur de 97% - adakar.com

Accueil MonKiosk.com Sports Business News Annonces Femmes Nécrologie Publicité NEWS



News Société Article Société La grande raffinerie de pétrole de Dangote, l’homme le plus riche d’Afrique, réalisée à hauteur de 97% Publié le lundi 17 octobre 2022 | afrique.le360.ma

© Autre presse par DR

le groupe Dangote Ciment

Tweet

La grande raffinerie de l’homme d’affaires nigérian Aliko Dangote est réalisée à hauteur de 97%. Ce sera la plus grande raffinerie d’Afrique et la 6e au monde. Elle permettra au Nigeria, grand producteur de pétrole, d’économiser plusieurs milliards de dollars par an.



La construction du Dangote Oil Refinery, du nom d’Aliko Dangote, le milliardaire nigérian et homme le plus riche d’Afrique, avance normalement et devrait être livrée d’ici la fin de l’année. En effet, selon le NMDPRA, l’Autorité nigériane de règlementation du pétrole affiné et aval, la raffinerie affiche un taux d’achèvement évalué à 97%. Cette annonce a été faite lors de la présentation du business plan de l’infrastructure pour l’exercice 2022-2023.



Une fois entrée en production, cette raffinerie, d’un coût évalué à plus de 15 milliards de dollars et dotée d’une capacité de traitement de 650.000 barils par jour, ce qui la place au 6e rang mondial et au 1er rang africain, permettra au Nigeria de satisfaire à ses besoins en carburants.



Rappelons que le Nigeria, premier producteur de pétrole africain au cours de ces dernières années, importe presque la totalité de ses besoins en carburants faute de capacité de raffinage. Les trois raffineries de la Compagnie nationale des hydrocarbures (Nigerian national petroleum corporation, NNPC) sont toutes à l’arrêt depuis des années, faute d’entretien.



C’est dire qu’une fois tournant en pleine capacité, la raffinerie permettra au Nigeria de cesser d’importer du carburant. Actuellement, le Nigeria exporte du pétrole brut et importe tous les produits raffinés pour une facture estimée à environ 50 milliards de dollars par an.



Avec une capacité de 650.000 barils par jour, le Nigeria disposera de capacités lui permettant de répondre à 100% des besoins du pays en produits raffinés.



Outre l’indépendance énergétique du Nigeria en carburants, la raffinerie va permettre au pays d’exporter des produits raffinés, notamment au niveau du continent, et ce sachant que le continent fait face à un manque inquiétant de raffineries entrainant sa dépendance en produits pétroliers raffinés. Elle permettra ainsi au Nigeria de passer d’une situation d’importateur de carburants à celle d’exportateurs. Le pays va non seulement économiser d’importantes ressources en devises, mais en engrangera grâce à l’exportation de produits raffinés.



Enfin, grâce à ces importantes économies en devises, la monnaie locale retrouvera plus de stabilité vis-à-vis du dollar, avec des effets significatifs sur la réduction de l'inflation causée par la dépréciation continue du naira.