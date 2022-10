Thiaroye : une mosquée cambriolée, vingt exemplaires du Coran, des ventilateurs et l’argent de la caisse volés - adakar.com

Accueil MonKiosk.com Sports Business News Annonces Femmes Nécrologie Publicité NEWS



News Société Article Société Thiaroye : une mosquée cambriolée, vingt exemplaires du Coran, des ventilateurs et l’argent de la caisse volés Publié le lundi 17 octobre 2022 | seneweb.com

© aDakar.com par DR

À Fatick, une tentative de cambriolage a mal tourné

Tweet

Les fidèles de la mosquée Imam Kaïré de Thiaroye Nietty Mbar n’ont pas effectué samedi dernier la prière de l’aube. Le lieu de culte ayant été mis sens dessus dessous par des voleurs.



D’après Les Échos, qui rapporte cette affaire, l’imam Ibrahima Diané, qui ouvre la mosquée aux aurores, remarque ce jour-là que les portes étaient béantes. Il se précipite à l’intérieur et remarque un grand désordre. Les tapis étaient jetés çà et là et des objets renversés. Il lance l’alerte.



Le constat est fait : des malfaiteurs sont passés. Ils ont emporté des bouteilles de parfum, une vingtaine d’exemplaires du Coran, quatre ventilateurs, des rideaux et l’argent de la caisse de la mosquée qui s’élevait à 150 000 francs CFA.



«D’habitude, on volait des paires de chaussures pendant que les fidèles priaient à l’intérieur de la mosquée, s’émeut un témoin. Nous soupçonnons un groupe dont un des membres aurait réussi à se faire enfermer à l’intérieur. Car la configuration de la mosquée ne permet pas à quelqu’un d’y accéder de l’extérieur si les portes sont fermées à clé.»



Le même témoin ajoute : «Après leur forfait, la bande aurait sûrement utilisé les fenêtres du dôme pour sortir puis disparaître dans la nature.»



La police de Thiaroye a ouvert une enquête.